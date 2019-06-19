Премьер ЧР отправится на форум о инновациях

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш примет участие в Европейском форуме по науке, исследованиям и инновациям в Дрездене, который пройдет во вторник, 25 июня. Премьер Бабиш планирует встретиться со своим польским коллегой Матеушем Моравиком, саксонским премьер-министром Михаэлем Кречмером и Вольфгангом Шойблем, президентом Федерального собрания Бундестаг.

Мандат на участие премьера в международном форуме обсудит правительство ЧР в понедельник, 24 июня. Однако уже сейчас известно, что Бабиш, Моравецкий, Кречмер и Шойбле примут участие в церемонии открытия форума в Дрездене вечером 25 июня. Затем чешский премьер-министр проведет двустороннюю встречу с президентом Бундестага Вольфгангом Шойблем, который в прошлом, как и Бабиш, занимал пост министра финансов.