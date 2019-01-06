Премьер ЧР обвинил посла Китая во лжи

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью Чешскому телевидению заявил, что китайский посол в ЧР лгал о результатах их декабрьской встречи. По словам премьера, чешское правительство и чешское государство не совершило ошибки в отношении официального предупреждения Национального управления кибернетики и информационной безопасности (NÚKIB) в вопросе использования аппаратного и программного обеспечения китайских компаний Huawei и ZTE. Премьер Бабиш не сказал, будет ли он требовать от посла официальных извинений, однако отметил, что в дальнейшем с ним будет вести переговоры министр иностранных дел Томаш Петржичек.

Напомним, что переговоры премьера ЧР с послом Китая состоялись в декабре в Пругоницах, где Андрей Бабиш регулярно проводит официальные и неофициальные встречи. Посольство КНР заявило, что в ходе встречи прозвучали слова о том, что предупреждение Китая о кибератаке «не основано на фактах» и правительство Чехии постарается исправить допущенные ошибки. Однако, по словам Бабиша, правительство ЧР не допустило никаких ошибок, а данное дело еще не закрыто.