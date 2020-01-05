Премьер ЧР об обеде с президентом

Европа должна призвать Соединенные Штаты и Иран не обострять ситуацию, возникшую после смерти иранского генерала Касема Сулеймани. К такому заключению пришли премьер Андрей Бабиш и президент Милош Земан во время новогоднего обеда, прошедшего в замке Ланы. Об этом премьер-министр сообщил журналистам в коротком интервью после приема у главы государства.

Андрей Бабиш отметил, что во время обеда они затронули также внутриполитическую ситуацию, в первую очередь, вопрос о размере дефицита бюджета. Речь также зашла о международных отношениях. Президент и премьер сошлись на том, что Европе должна активнее участвовать в общемировой политике и помочь в урегулировании ситуации в Иране.

Кроме того, премьер отметил, что президент Земан находится в отличной форме - после резкого похудения по советам врачей снова набрал вес и чувствует себя прекрасно.