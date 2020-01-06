Премьер ЧР об аудите Европейской комиссии

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш заявил, что не знает заключения аудита Европейской комиссии по сельскохозяйственным субсидиям для холдинга Agrofert. Согласно серверу Neovlivní.cz, проверка показала, что Андрей Бабиш находится в конфликте интересов, а также что он продолжает управлять компанией Agrofert, несмотря на то, что перевел ее в систему целевых фондов в 2017 году. Тем не менее, в заключении Еврокомиссии говорится, что будучи главой правительства Бабиш оказывает влияние на дотационную политику и, как следствие, получает дополнительную прибыль через концерн Agrofert, а это противоречит правилам Евросоюза.

На вопросы чешского информационного агентства ČTK премьер заявил, что он отвергает обвинения о конфликте интересов, подчеркнув, что Чехии не придется возвращать деньги, полученные в виде дотаций от ЕС.

Премьер отметил, что в данный момент он не участвует ни в каком процессе аудита, и, в отличие от журналистов, связанных с аудиторами в Брюсселе, у него нет никакой новой информации. Премьер также добавил, что он будет защищать интересы Чешской Республики от нападок Брюсселя, возникших из-за бестолкового толкования чешского законодательства европейскими аудиторами.

Пресс-секретарь компании Agrofert Карел Ганзелка заявил, что фирма пока не получила финальную версию аудита, а информацию СМИ назвал необоснованной спекуляцией.