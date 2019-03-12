Премьер ЧР: Членство в Североатлантическом альянсе – это зона жизненных интересов Чехии

Членство в Североатлантическом альянсе отвечает насущным потребностям Чехии, такая небольшая страна не может обороняться своими собственными силами. На конференции, приуроченной к 20-летию вступления Чешской Республики в НАТО, это отметил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш. Глава чешского правительства призвал союзников еще в большей мере, нежели в настоящее время, сосредоточиться на борьбе с международным терроризмом, который Бабиш считает главной угрозой безопасности.

«Быть членом НАТО также значит являться надежным партнером, который чтит принципы свободы и демократии, и за которого партнеры готовы заступиться», – указал А. Бабиш, пообещавший, что до 2024 года Чехия будет направлять на оборону 2% ВВП. Ошибкой премьер Чехии считает то, что НАТО не проявило большую активность в борьбе с «Исламским государством» в Сирии и Ираке.