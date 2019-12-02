Премьер: Чехия выполняет свои обязательства по борьбе с климатическими изменениями

В 2020 г. Чешская Республика выполнит все свои обязательства, взятые в рамках борьбы с изменением климата, а по некоторым пунктам их превысит, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. Заявление было сделано на открытии Конференции ООН по проблеме климатических изменений, которая проходит в Мадриде. Одновременно глава чешского правительства подчеркнул, что без ядерной энергии Чехия не сможет в будущем добиться «углеродной нейтральности», когда CO2 равны нулю. Также Андрей Бабиш выразил уверенность, что усилия по борьбе с глобальным потеплением должны предпринимать все страны мира, а не только Европа.

В 2017 г. Чехия добилась сокращения на 35% по сравнению с 1990 г. выделения углекислого газа, в то время как обязательства по снижению до 2020 года составляли 20%, напомнил чешский премьер. До 2030 г. страна намерена добиться снижения выбросов СО2 на 43%, а к 2050 г. – на 80%.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) по вопросу глобального потепления проходит в Мадриде с 2 по 13 декабря 2019 года под председательством Чили. В ней принимают участие представители 196 стран.