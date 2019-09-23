Премьер: Чехия успешно реализует план по снижению выбросов СО2

Во время встречи с журналистами на нью-йоркском климатическом саммите ООН премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна успешно выполняет план по снижению выбросов СО2 в атмосферу. Чехия, в отличие от других государств, выполняет обязательства, данные во время климатической конференции 2015 года. По плану, Чехия к 2050 году должна сократить выбросы углекислого газа на 80% (исходными в данном случае являются эмиссионные показатели 1990 года).

Кроме этого глава правительства Чешской Республики заявил о намерении страны в ближайшие сроки высадить на своей территории 10 миллионов деревьев, а в долгосрочной перспективе довести этот показатель до 17 миллиардов.