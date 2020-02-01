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Премьер: Чехия не располагает возможностью удовлетворить просьбу Китая о предоставлении гуманитарной помощи

Антон Каймаков
01-02-2020
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Чешская Республика, согласно заявлению премьер-министра Андрея Бабиша, неспособна удовлетворить просьбу властей Китая предоставить этой стране гуманитарную помощь в целях ограничения распространения коронавируса. Как подчеркнул глава чешского кабинета министров, Чехия располагает стратегическими запасами медицинского материала, применяемого в случае эпидемий, но он необходим для собственных граждан.

Главный санитарный врач Чешской Республики в пятницу сообщила, что Китай обратился к Евросоюзу, а также и отдельно к Чехии, с просьбой о предоставлении ему гуманитарной помощи. Речь идет о масках-респираторах, медицинских перчатках, защитных костюмах для врачей и специализированных боксах для изоляции инфицированных пациентов.

 
 
 
 
 
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