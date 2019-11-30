Премьер: Чехия не изменит своего отношения к нелегальной миграции

Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил о незыблемости позиции страны в вопросе нелегальной миграции. В интервью газете «Právo» премьер подчеркнул, что речь идет о принципе, поэтому для Чехии неприемлем вариант реформы миграционной политики Евросоюза, предложенный Германией. ФРГ предлагает, после осуществления проверки мигрантов на внешних границах ЕС, распределять их между членскими государствами, которые позаботились бы о предоставлении убежища. Андрей Бабиш категорически отвергает любые дискуссии по поводу нелегальной миграции, которую он считает абсолютно неприемлемой, перераспределения беженцев и о внедрении различных квот на прием мигрантов.

По словам чешского премьера, это же относится и к несовершеннолетним без сопровождения взрослых, находящимся в греческих лагерях для беженцев.

Андрей Бабиш считает, что проблему миграции необходимо решать за счет системных шагов. Необходимо договориться с Турцией по поводу остановки миграционных потоков и проверить – почему Греции не хватает выделяемых ей ЕС миллиардов евро на реализацию программ по остановке миграции.