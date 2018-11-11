Премьер Чехии хочет поднять вопрос перераспределения части средств на оборону в пользу малоимущих

Глава чешского правительства Андрей Бабиш вечером выступит перед участниками Парижского форума мира, который состоится в выставочном центре Гранд-аль. Как сообщил А. Бабиш, он хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы задать присутствующим вопрос о целесообразности распределения части средств, выделенных на вооружение, на улучшение условий жизни малоимущих в мире.

"Если задуматься, то мы (в мире - прим.) выделяем на вооружение огромную сумму, 1750 млрд долларов, это 30 чешских бюджетов. Следует задать вопрос, почему мы так вооружаемся, и кто является этим врагом", - заявил Андрей Бабиш. Он полагает, что Форум мира является подходящей площадкой для вынесения такого вопроса на обсуждение на высшем политическом уровне.