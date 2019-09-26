Премьер Чехии выступил на Генассамблее ООН

За последние тридцать лет после падения коммунистического режима Чешская Республика прошла нелегкий путь, на котором политики допустили ряд ошибок. Об этом заявил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Сегодня Чешская Республика является процветающей страной, выступающей за сильный Евросоюз, который будет заниматься решением мировых проблем.

Самыми большими проблемами современного ЕС, по словам Бабиша, являются переговоры о Брексите, заключение торгового соглашения с Соединенными Штатами, завершение строительства внутреннего рынка, отношения с Россией, обеспечение внешней безопасности, включая контроль над миграционными потоками, и будущее расширение Евросоюза. Чешский премьер также отметил, что все страны, как и ЧР, должны выполнять взятые на себя климатические обязательства. В этой связи Андрей Бабиш подчеркнул, что Чехия может выполнить их только при условии строительства АЭС.