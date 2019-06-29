Премьер Чехии: V4 хочет видеть во главе EK человека, кoторый разбирается в данном регионе

По мнению премьер-министров стран Вышеградской четверки (в V4 входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия), будущим главой ЕК не должен стать один из так называемых «шпиценкандидатов», то есть людей из числа «ведущих кандидатов», представлявших основные политические движения на последних выборах в Европейский парламент. Об этом после заседания глав правительств стран V4, проходившего в Праге 28 июня, сообщил глава Кабмина Чехии Андрей Бабиш.

Как дал понять чешский премьер, у V4 есть «свои представления о кандидате на данный пост. Совсем необязательно председателем ЕК должен стать представитель Центральной или Восточной Европы, однако он должен быть компетентным, что касается региона V4».

В воскресенье, 30 июня, лидеры стран Евросоюза продолжат переговоры о распределении руководящих постов в ЕС на саммите в Брюсселе. Бабиш также отметил, что, по его мнению, еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства от ЧР Вера Йоурова должна была бы «получить более весомую должность».

Кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет избран на должность главы ЕК. По информации Die Welt, к такому выводу пришли представители стран ЕС на саммите «Большой двадцатки» G20 в Осаке.