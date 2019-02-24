Премьер Чехии: У Европы нет единства в вопросе миграционного кризиса

Антон Каймаков
24-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Европейские страны не нашли единого взгляда на миграционный кризис, считает премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш. Что касается проблемы тысяч мигрантов, то в этом вопросе чаще всего речь идет об отдельных инициативах членских стран. Единой позиции здесь нет, подчеркнул глава чешского правительства перед отлетом в Египет на саммит Европейского союза и Лиги арабских государств.

Главной темой встречи будет именно миграция. Во время саммита Андрей Бабиш планирует встретиться с президентом Ирака, премьером Ливана и вице-премьером Иордании и Омана. В программе также посещение чешских солдат, несущих службу на Синайском полуострове.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 