Премьер Чехии: У Европы нет единства в вопросе миграционного кризиса

Европейские страны не нашли единого взгляда на миграционный кризис, считает премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш. Что касается проблемы тысяч мигрантов, то в этом вопросе чаще всего речь идет об отдельных инициативах членских стран. Единой позиции здесь нет, подчеркнул глава чешского правительства перед отлетом в Египет на саммит Европейского союза и Лиги арабских государств.

Главной темой встречи будет именно миграция. Во время саммита Андрей Бабиш планирует встретиться с президентом Ирака, премьером Ливана и вице-премьером Иордании и Омана. В программе также посещение чешских солдат, несущих службу на Синайском полуострове.