Премьер Чехии призвал изучать опыт Эстонии в сфере кибербезопасности

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который находится с официальным визитом в Эстонии, заявил о необходимости организовать новую конференцию о кибербезопасности, которая предположительно пройдет в мае текущего года в Праге. Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции после встречи с премьером Эстонии Юри Ратасом. По словам Бабиша, Эстония, наряду с Израилем, является одним из лидеров в сфере кибербезопасности, с которого ЧР нужно брать пример. Премьер-министр Чехии также назвал Эстонию лидером в сфере цифровизации и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества в этой и других отраслях.

Отметим, что в рамках визита в Эстонию Андрей Бабиш также встретится с министром внешней торговли и информационных технологий страны Каймаром Кару, возложит венок к подножию Монумента Свободы, посетит презентационный центр э-Эстонии и познакомится с работой Центра кибербезопасности НАТО. Визит завершится встречей со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом.