Премьер Чехии призвал Италию запретить своим гражданам выезжать за рубеж из-за коронавируса

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, итальянское правительство должно запретить своим гражданам выезжать за границу, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа в Европе. Об этом он заявил в интервью «Чешскому Телевидению». Бабиш полагает, что меры по изоляции наиболее пострадавших районов на севере Италии, где проживает около 16 млн человек, являются недостаточными.

Глава правительства ЧР напомнил, что страны Шенгенской зоны не могут запретить въезд итальянских граждан, но у Рима есть такая возможность. «Единственное, что можно сделать, – это обратиться к премьер-министру Италии, чтобы он призвал граждан не ездить в другие страны Европейского Союза. Мы не знаем, ограничится ли эпидемия коронавируса 16 млн изолированными жителями этой страны», - сказал Андрей Бабиш.