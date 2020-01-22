Премьер Чехии примет участие в форуме памяти жертв Холокоста в Израиле

Глава чешского правительства Андрей Бабиш отправляется с двухдневным визитом в Израиль. В Иерусалиме премьер примет участие в Международном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-летию освобождения Освенцима, который проходит 22 и 23 января 2020 г. в мемориале «Яд Вашем».

На мероприятие прибывает более 60 делегаций из многих стран мира, включая членов королевских семей, глав государств и правительств, спикеров парламентов. Среди участников форума – президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Австрии Александр ван дер Беллен, президент Словакии Зузана Чапутова, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский. Ради участия в мероприятии премьер-министр Чехии отменил поездку на ВЭФ в Давос.

22 января глава чешского кабинета Андрей Бабиш встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлином. В ходе визита глава правительства также проведет встречу с уроженцами Чехии, пережившими Холокост, председателем Европейского еврейского конгресса Моше Кантором и др.

Президент Польши Анджей Дудаотказался ехать на Всемирный форум памяти Холокоста, заявив, что организаторы не дали ему возможность выступить, в отличие от президентов России, Германии и Франции. Не посетит Иерусалим также президент Литвы Гитанас Науседа. Эту страну будет представлять председатель парламента Викторас Пранцкетис.