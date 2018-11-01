Премьер Чехии предложит правительству отказаться от подписания глобального пакта ООН о миграции

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что предложит коллегам по правительству отказаться от подписания глобального пакта ООН о миграции, так как он «размывает границы между легальной и нелегальной миграцией». Кабинет министров обсудит эту тему на следующей неделе, пояснил Бабиш.
Всемирный пакт по миграции и беженцам ООН был согласован в феврале 2018 года. Документ планируется подписать в декабре в Марракеше. Кроме Соединенных Штатов Америки и Венгрии, которые отказались участвовать в разработке соглашения, сомнения по поводу целесообразности пакта ранее выразили Австрия, Польша, Швейцария и Австралия.
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