Премьер Чехии предложит правительству отказаться от подписания глобального пакта ООН о миграции

Тимур Кашапов
01-11-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что предложит коллегам по правительству отказаться от подписания глобального пакта ООН о миграции, так как он «размывает границы между легальной и нелегальной миграцией». Кабинет министров обсудит эту тему на следующей неделе, пояснил Бабиш.

Всемирный пакт по миграции и беженцам ООН был согласован в феврале 2018 года. Документ планируется подписать в декабре в Марракеше. Кроме Соединенных Штатов Америки и Венгрии, которые отказались участвовать в разработке соглашения, сомнения по поводу целесообразности пакта ранее выразили Австрия, Польша, Швейцария и Австралия.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30