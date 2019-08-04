Премьер Чехии посетит Турцию в сопровождении делегации предпринимателей

Лорета Вашкова
04-08-2019
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Премьер-министр Андрей Бабиш посетит Турцию в начале сентября в сопровождении делегации предпринимателей, организованной Экономической палатой Чехии. Вместе с президентом палаты Владимиром Длоугим глава чешского правительства в рамках трехдневного рабочего визита откроет бизнес-форум в Стамбуле.

Начало визита запланировано на 2 сентября. Информагентству ČTK об этом сообщил пресс-секретарь палаты Mирослав Диро.

Андрей Бабиш уже ранее озвучил, что планирует решить с турецкими коллегами проблемы вокруг проекта недостроенной угольной электростанции, участие в котором принимали также чешские компании.

В середине июня в Анкаре также состоялось торжественное открытие завода чешской энергетической группы Energo-Pro.

 
 
 
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