Премьер Чехии посетит Турцию в сопровождении делегации предпринимателей

Премьер-министр Андрей Бабиш посетит Турцию в начале сентября в сопровождении делегации предпринимателей, организованной Экономической палатой Чехии. Вместе с президентом палаты Владимиром Длоугим глава чешского правительства в рамках трехдневного рабочего визита откроет бизнес-форум в Стамбуле.

Начало визита запланировано на 2 сентября. Информагентству ČTK об этом сообщил пресс-секретарь палаты Mирослав Диро.

Андрей Бабиш уже ранее озвучил, что планирует решить с турецкими коллегами проблемы вокруг проекта недостроенной угольной электростанции, участие в котором принимали также чешские компании.

В середине июня в Анкаре также состоялось торжественное открытие завода чешской энергетической группы Energo-Pro.