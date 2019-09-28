Премьер Чехии посетил мемориал 9/11 в Нью-Йорке

Катерина Айзпурвит
28-09-2019
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш завершил свой пятидневный рабочий визит в Соединенные Штаты посещением мемориала 9/11 в Нью-Йорке, где он и его супруга Моника почтили память жертв террористических атак на Всемирный торговый центр, которые произошли 11 сентября 2001 г.

Положив белую розу в память о 2750 погибших, Андрей Бабиш подчеркнул, что важно помнить об этом преступлении, поскольку терроризм представляет угрозу для всех наций. Премьер подчеркнул, что все страны мира должны помнить этот день и объединиться в борьбе с международным терроризмом.

На этой неделе премьер-министр представлял Чешскую Республику на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

 
 
 
 
 
 
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