Премьер Чехии посетил мемориал 9/11 в Нью-Йорке

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш завершил свой пятидневный рабочий визит в Соединенные Штаты посещением мемориала 9/11 в Нью-Йорке, где он и его супруга Моника почтили память жертв террористических атак на Всемирный торговый центр, которые произошли 11 сентября 2001 г.
Положив белую розу в память о 2750 погибших, Андрей Бабиш подчеркнул, что важно помнить об этом преступлении, поскольку терроризм представляет угрозу для всех наций. Премьер подчеркнул, что все страны мира должны помнить этот день и объединиться в борьбе с международным терроризмом.
На этой неделе премьер-министр представлял Чешскую Республику на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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