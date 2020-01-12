Премьер Чехии: Пенсии будут расти вне зависимости от экономической ситуации

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в телеинтервью, что рост пенсий в стране будет продолжаться вне зависимости от экономической ситуации и к 2021 году в среднем превысит 15 000 крон (около 590 евро). Также глава правительства опроверг утверждение, что пенсионные выплаты окажутся под угрозой из-за достижения пенсионного возраста демографически сильных поколений, что будет происходить в следующие 10–20 лет. По его словам, падение будет компенсировано более высокими социальными налогами на зарплаты.

Глава кабинета напомнил, что в текущем году пенсионные выплаты повысились в среднем на 900 крон (35 евро), что на 151 крону выше установленной законом валоризации. Таким образом, средняя пенсия составляет 14 326 крон.

Заявление Андрея Бабиша вызвало критику со стороны оппозиционных партий — гражданских демократов, ТОР-09 и «пиратов».