Премьер Чехии отправляется в Израиль, где после отказа Польши от участия в саммите V4 пройдут двусторонние переговоры

Глава кабинета Андрей Бабиш направляется в Израиль, где 19 февраля должна была состояться встреча премьер-министров стран Вышеградской четверки, в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия, и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В воскресенье, 17 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свое участие в саммите из-за публикации в израильских СМИ высказывания Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в ходе Холокоста. Изначально планировалось, что главу правительства заменит министр иностранных дел Яцек Чапутович, однако позднее Польша полностью отказалась присутствовать на встече. Это произошло после того как 17 февраля и.о. министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что «польский антисемитизм является историческим фактом». В связи с этим Польша созывает встречу министров иностранных дел стран Вышеградской четверки в Брюсселе.

Саммит Вышеградской четверки заменят двусторонние встречи, в которых примут участия премьер-министр Словакии Петр Пеллегрини и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. В Иерусалиме политики обсудят вопросы борьбы с терроризмом, углубление сотрудничества в области инноваций, поддержку стартапов, кибербезопасность и проблемы водоснабжения. В ходе поездки Андрей Бабиш посетит фабрику по производству напитков Soda Stream и компанию Mobileye по производству автомобильных систем защиты от столкновения.