Премьер Чехии обратился к палате депутатов с просьбой продлить ЧП

Во вторник, 7 апреля, премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш обратился к членам палаты депутатов с просьбой продлить чрезвычайное положение в стране на один месяц - до понедельника, 11 мая, в соответствии с постановлением правительства. По словам премьер-министра, текущее положение в стране требует сохранения ЧП, кроме того, это в интересах граждан Чехии. Андрей Бабиш несколько раз подчеркнул, что ограничения из-за пандемии не станут началом возвращения к «сильному и тотальному государству». Премьер также добавил, что не хочет ограничивать свободу граждан ни на секунду дольше необходимого, отметив, что свобода передвижения является одним из основных прав всех граждан Евросоюза и что демократия отличается от диктатуры именно тем, что она заботится о жизни каждого человека.

Однако премьер-министр также признался, что не может обещать, что он обращается к палате депутатов с просьбой продлить ЧП в последний раз, так как положение дел, в котором находится Чехия (как и вся Европа) непредсказуемо. На данный момент, по предварительным данным, палата депутатов планирует продлить ЧП до четверга, 30 апреля.