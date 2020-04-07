Архив передач

Премьер Чехии обратился к палате депутатов с просьбой продлить ЧП

Ирина Ручкина
07-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 7 апреля, премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш обратился к членам палаты депутатов с просьбой продлить чрезвычайное положение в стране на один месяц - до понедельника, 11 мая, в соответствии с постановлением правительства. По словам премьер-министра, текущее положение в стране требует сохранения ЧП, кроме того, это в интересах граждан Чехии. Андрей Бабиш несколько раз подчеркнул, что ограничения из-за пандемии не станут началом возвращения к «сильному и тотальному государству». Премьер также добавил, что не хочет ограничивать свободу граждан ни на секунду дольше необходимого, отметив, что свобода передвижения является одним из основных прав всех граждан Евросоюза и что демократия отличается от диктатуры именно тем, что она заботится о жизни каждого человека.

Однако премьер-министр также признался, что не может обещать, что он обращается к палате депутатов с просьбой продлить ЧП в последний раз, так как положение дел, в котором находится Чехия (как и вся Европа) непредсказуемо. На данный момент, по предварительным данным, палата депутатов планирует продлить ЧП до четверга, 30 апреля.

Ирина Ручкина
07-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 