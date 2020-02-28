Архив передач

Премьер Чехии не видит причин для паники в связи с коронавирусом

Тимур Кашапов
28-02-2020
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Премьер-министр Андрей Бабиш в ходе специальной пресс-конференции заверил граждан в отсутствии необходимости скупать из-за коронавируса защитные маски и продукты питания. Он также призвал жителей не паниковать, потому что для этого «нет никаких оснований». Министр здравоохранения Адам Войтех, в свою очередь, заявил, что на данный момент в стране на карантин помещено 307 человек.

Как отметил премьер, власти не понимают причин для опасений, так как государство способно эффективно реагировать на кризисные ситуации, хотя в Чехии до сих пор не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Наше правительство находится в тесном контакте с коллегами из других стран и мы продолжаем следить за ситуацией в оперативном режиме, подчеркнул Бабиш.

 
 
 
 
 
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