Премьер Чехии назвал необычным и нестандартным поведение посла Китая в ходе их совместной встречи

Необычным и очень нестандартным премьер-министр Андрей Бабиш назвал поведение посла Китайской Народной Республики в ходе их встречи, которая была посвящена обсуждению рекомендаций Национального управления по кибернетической и информационной безопасности Чехии сотрудникам госорганов и местных компаний отказаться от использования оборудования и программного обеспечения китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщил сервер iRozhlas.cz.

Посольство Китая после встречи на своей странице в Facebook заявило, что предупреждения Национального управления по кибернетической и информационной безопасности «не основаны на фактах». Однако Бабиш отметил, что правительство серьезно относится к информации Нацуправления и рассмотрит ее на заседании правительства 7 января. Он добавил, что посол срочно запросил встречу и весьма необычным образом выразил мнение китайской стороны.