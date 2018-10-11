Премьер Чехии надеется на ускорение темпов переговоров о выходе Великобритании из ЕС

Тимур Кашапов
11-10-2018
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Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш надеется, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС ускорятся после завершения съезда правящей Консервативной партии. По его словам, остается мало времени для согласования договора о Брексит. Об этом глава правительства заявил по завершению заседания Комитета Палаты депутатов по вопросам ЕС.

«Пока был достигнут минимальный прогресс в ходе переговоров о Брексит, и мы вступаем в критическую стадию, так как договор должен быть готов до конца ноября», - сказал Бабиш. Ранее на заседании комитета он отметил, что остается согласовать еще около десяти процентов условий выхода Великобритании из ЕС. Важнейшим нерешенным вопросом является граница между Ирландией и Северной Ирландией, подчеркнул чешский премьер.

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