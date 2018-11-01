Премьер Чехии исключил возможность вывода чешских солдат из Афганистана

Премьер-министр Андрей Бабиш исключил возможность вывода чешских солдат из Афганистана. Чешская Республика продолжит борьбу с терроризмом и не предаст своих союзников, сказал глава правительства в ходе конференции «Наша безопасность – небезусловна» (Naše bezpečnost není samozřejmost), которая проходит в Праге. Бабиш также пообещал увеличить расходы на оборону в соответствии с обязательствами, которые взяла на себя Чехия в рамках НАТО.

В свою очередь, президент Милош Земан в поздравительной телеграмме участникам конференции подчеркнул важность НАТО как гаранта безопасности Чехии. «Чем более узкая группа стран выступала гарантом нашей безопасности, тем в меньшей безопасности мы были на самом деле. Поэтому я рад, что сегодня ее гарантом является Североатлантический альянс, как и тому, что мы тесно сотрудничаем в области безопасности в рамках Европейскому Союза и на двусторонней основе с другими странами, такими как Израиль», - написал президент.