Премьер Чехии и делегация чешских предпринимателей находятся с визитом в Киеве

Премьер Андрей Бабиш, министр промышленности Карел Гавличек и бизнес-делегация из 90 предпринимателей прибыли в столицу Украины. В программе визита 19 ноября – встреча главы чешского кабинета с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве открылся чешско-украинский бизнес-форум. Чешский премьер провел встречу со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком, в ходе которой выразил осуждение аннексии Крыма Россией и поддержку от лица Чехии суверенитета и территориальной целостности Украины. «Я приехал с ясным сообщением – мы поддерживаем Украину и ее народ, считаем ниприемлемой и осуждаем российскую агрессию на востокестраны и незаконную аннексию Крыма», – подчеркнул чешский премьер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Мариинском дворце Киева.

Перед вылетом в Киев, премьер-министр Адрей Бабиш сообщил, что его визит в Киев направлен на решение, прежде всего, экономических вопросов. Андрей Бабиш намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского и председателя правительства Алексея Гончарука в Прагу, где они могли бы встретиться с представителями Вышеградской четверки, куда входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия.