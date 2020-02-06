Премьер Чехии: бюджетный план ЕС на 2021-2027 гг. необходимо изменить

Проект многолетних бюджетных рамок ЕС на период 2021 -2027 гг. Чехию не устраивает, и нужно предпринять все доступные меры ради его изменения. Данное мнение озвучил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на конференции в Братиславе, где он выступил наряду со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини и оценил координацию между странами-членами Вышеградской четверки(Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) в решении европейских вопросов.

Чехия и Словакия в рамках EС принадлежат к государствам, которые продвигают необходимость сохранения прежнего уровня финансирования политики сплоченности и сельского хозяйства. А. Бабиш также заявил, что «касаемо перспектив возможного введения евро в Чехии он видит больше недостатков, нежели преимуществ».

Бабиш и Пеллегрини также упомянули о получении дивидендов зарубежными инвесторами от чешских и словацких компаний.

Глава Кабмина Чехии защищал позицию меньших государств- членов ЕС, отметив, что «Европейский союз – это не только французский президент Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель. Это у нас – самый большой потенциал, так как наши люди трудолюбивы. Мы живем не во Франции, где перешли на укороченную неделю».