Премьер Чехии: Аудиторы Европейской комиссии некомпетентны

Предварительное аудиторское заключение Европейской комиссии, в котором заявлено о наличии конфликта интересов, касающемся чешского премьера Андрея Бабиша, сам глава кабинета министров Чехии намерен обсудить с председателем комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Речь идет об утверждении, что премьер Андрей Бабиш, занимая высокий политический пост, продолжает оказывать влияние на работу своего бывшего концерна «Agrofert», хотя он и был переведен в трастовые фонды, и одновременно имеет отношение к распределению европейских дотаций. В связи с этим существует угроза, что Чехии придется возвращать 450 миллионов крон, переведенные именно фирме «Agrofert».

Аудиторов Европейской комиссии премьер Андрей Бабаиш, встретившийся с журналистами перед отлетом в Портсмут, обвинил в некомпетентности, отверг все озвученные ранее обвинения в конфликте интересов и заявил, что Чехия никаких дотаций возвращать не будет. Андрей Бабиш также высоко оценил то, что в Палате депутатов во время обсуждения разбираемого вопроса прозвучал призыв, чтобы Минфин и ведомство регионального развития защищали интересы Чешской Республики.