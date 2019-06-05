Премьер Чехии: Аудиторы Европейской комиссии некомпетентны

Антон Каймаков
05-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Предварительное аудиторское заключение Европейской комиссии, в котором заявлено о наличии конфликта интересов, касающемся чешского премьера Андрея Бабиша, сам глава кабинета министров Чехии намерен обсудить с председателем комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Речь идет об утверждении, что премьер Андрей Бабиш, занимая высокий политический пост, продолжает оказывать влияние на работу своего бывшего концерна «Agrofert», хотя он и был переведен в трастовые фонды, и одновременно имеет отношение к распределению европейских дотаций. В связи с этим существует угроза, что Чехии придется возвращать 450 миллионов крон, переведенные именно фирме «Agrofert».

Аудиторов Европейской комиссии премьер Андрей Бабаиш, встретившийся с журналистами перед отлетом в Портсмут, обвинил в некомпетентности, отверг все озвученные ранее обвинения в конфликте интересов и заявил, что Чехия никаких дотаций возвращать не будет. Андрей Бабиш также высоко оценил то, что в Палате депутатов во время обсуждения разбираемого вопроса прозвучал призыв, чтобы Минфин и ведомство регионального развития защищали интересы Чешской Республики.

Антон Каймаков
05-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 