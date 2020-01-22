Премьер Чехии Андрей Бабиш встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином

После встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил особо тесный характер отношений между двумя странами. По словам премьера, двустороннее сотрудничество претворяется в конкретные проекты в области экономики и медицины.

Глава чешского правительства находится в Израиле с двухдневным визитом, в ходе которого 23 января примет участие в Международном форуме, посвященном памяти жертв Холокоста. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее «Яд Вашем», приглашены делегации из десятков стран мира, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.