Премьер Чехии Андрей Бабиш поддержал закон об однополых браках

Председатель чешского правительства сообщил, что поддерживает поправку к закону, благодаря которой люди одного пола могут заключать такие же браки, как и гетеросексуальные пары. Премьер указал, что выступил за принятие новеллы на заседании парламентской фракции ANO, сообщив также, что в партии, лидером которой он является, существуют различные взгляды на подобные браки.

В настоящее время в чехи действует институт регистрации партнерства, который не тождественен институту брака между мужчиной и женщиной, прежде всего в праве на усыновление детей. Проект внесение в Гражданский кодекс Чехии закона о полноценном браке для лиц одного пола представили 46 депутатов парламента из шести фракций: ANO, «Пиратов», коммунистов, социал-демократов, ТOP-09 и STAN.