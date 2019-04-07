Премьер Чехии Андрей Бабиш поддержал закон об однополых браках

Катерина Айзпурвит
07-04-2019
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Председатель чешского правительства сообщил, что поддерживает поправку к закону, благодаря которой люди одного пола могут заключать такие же браки, как и гетеросексуальные пары. Премьер указал, что выступил за принятие новеллы на заседании парламентской фракции ANO, сообщив также, что в партии, лидером которой он является, существуют различные взгляды на подобные браки.

В настоящее время в чехи действует институт регистрации партнерства, который не тождественен институту брака между мужчиной и женщиной, прежде всего в праве на усыновление детей. Проект внесение в Гражданский кодекс Чехии закона о полноценном браке для лиц одного пола представили 46 депутатов парламента из шести фракций: ANO, «Пиратов», коммунистов, социал-демократов, ТOP-09 и STAN.

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