Премьер Чешской Республики назвал «бессмысленным» предложение принять 50 сирийских детей

Тимур Кашапов
06-12-2018
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал «бессмысленным» предложение депутата Европарламента Михаэлы Шойдровой принять 50 детей, лишившихся родителей во время войны в Сирии. Бабиш настаивает на строительстве школы и детского сада примерно для 150 сирот в Сирии. «Я убежден, что мы должны помочь сирийским детям там, где они живут, а предложения и идеи Михаэлы Шойдровой с самого начала бессмысленны», - сказал глава правительства.

Шойдрова предложила принять сирийских сирот в сентябре. По ее словам, о них заботились бы некоммерческие и благотворительные организации. Ее поддержали некоторые сенаторы и «дети Уинтона» – спасенные во время Второй мировой войны еврейские дети, вывезенные из Чехословакии благодаря британцу Николасу Уинтону.

 
 
 
 
 
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