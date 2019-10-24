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Премьер Чешской Республики Андрей Бабиш встретился с главой правительства Японии Синдpо Абэ

Тимур Кашапов
24-10-2019
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл в Токио и встретился со своим японским коллегой Синдзо Абэ. Бабиш, в частности, пригласил его в Прагу на 100-летие установления дипломатических отношений между Японией и ЧР, которое обе страны отметят в следующем году, и заявил, что Чешская Республика хотела бы подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве с Японией во время следующего визита главы правительства Страны восходящего солнца в ЧР.

В столице Японии Бабиш также призвал японскую сторону установить прямое воздушное сообщение между Прагой и Токио. «Мы считаем Японию очень важным экономическим партнером и инвестором. В Чешской Республике работает 266 японских компаний, где трудится около 51 тыс. человек. У нас существует огромный потенциал для сотрудничества», - отметил премьер-министр.

 
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