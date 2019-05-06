Премьер будет решать проблему двойного качества продуктов питания

Премьер Андрей Бабиш в понедельник во второй половине дня проведет встречу с представителями сетей универмагов, в ходе дискуссии будет обсуждаться двойное качество продовольственных товаров в Европе. Глава правительства на днях назвал Чехию «мусорным баком Европы».

Принимать ответные меры нужно на общенациональном уровне, считает Бабиш. «Я лично хочу услышать от менеджеров универмагов, что у них нет возможности заказать в свои магазины продукты более высокого качества», появляющиеся, например, на прилавках Германии, Австрии и других западно-европейских государств.

«Если это действительно так, в таком случае перед нами стоит острая проблема», - сказал ранее премьер. Правительство в ближайшие дни обсудит проект закона, который вводит запрет на поставки в Чехию продуктов упакованных также как в других государствах ЕС, однако отличающихся от них по составу. Штраф за нарушение нормы должен составить 50 миллионов крон.