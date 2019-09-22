Премьер Бабиш заявил, что не поддержал бы прекращение своего уголовного дела решением президента

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что не поддержал бы так называемую аболицию – прекращение уголовного дела в отношении себя и членов свей семьи решением президента республики. О такой возможности сообщил в телеинтервью 19 сентября глава республики Милош Земан. В случае объявления аболиции поддержать ее должен был бы и сам премьер.

В настоящее время уголовное дело о злоупотреблениях евросубсибиями, в которой обвинялась компания «Гнездо аиста», прекращено решением прокуратуры Праги. До 2007 года эта фирма входила в холдинг Agrofert, которым владел миллиардер и нынешний глава кабинета министров. Уголовное дело против Андрея Бабиша и других лиц, связанных с компанией «Гнездо аиста», было возбуждено в 2017 году.

Уголовное преследование по делу, прекращенное 13 сентября 2019 года, может в течение трех месяцев возобновить Верховный прокурор страны. Андрей Бабиш считает, что в ситуации, когда, согласно вердикту прокуратуры, нарушения закона не было, «рассуждения об аболиции не имеют смысла».