Премьер Бабиш: в Чехии все хорошо

Ирина Ручкина
08-06-2019
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Сегодня, 8 июня, на конференции в Братиславе премьер-министр ЧР Андрей Бабиш призывал инвесторов обратить внимание на Чехию. По его словам, это самая успешная страна в Европе и одна из самых безопасных в мире. Вызвавший волну демонстраций предполагаемый конфликт интересов, на который указала Европейская комиссия по аудиту, Бабиш назвал «полной глупостью».

«В Чешской Республике все хорошо. Мы лучшие не только в регионе, но и во всей Европе. Если вы хотите инвестировать, это лучшее место, это место будущего», - сказал Бабиш, выступая на конференции, посвященной молодым предпринимателям и талантам.

 
 
 
 
 
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