Премьер Бабиш согласен с уходом Петра Стухлика

Премьер-министр и глава правящего движения ANO Андрей Бабиш заявил, что понимает решение о завершении политической карьеры Петра Стухлика, бывшего кандидата от ANO на пост мэра Праги. По словам премьера, он знал об этом решении уже давно, оно не раз обсуждалось, и он с ним согласен. Об этом он сообщил в субботу, 8 июня, в ходе своего визита в Братиславу.

Стухлик планирует официально покинуть политику и выйти из движения ANO на следующей неделе. Бабиш подчеркнул, что понимает это решение: для бизнесменов, которые приходят в политику из совершенно иного мира, эта деятельность может быть слишком тяжелой, она полна обманов и предательств. Премьер подчеркнул, что благодарен Стухлику за его поддержку и участие в развитии движения ANO.