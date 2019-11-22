Премьер Бабиш прокомментировал назначение Диты Протопоповой, связанной с делом его сына

В ходе брифинга председатель чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что не считает «спорным» назначение секретарем правительства по вопросам психиатрии Диты Протопоповой. Премьер сообщил журналистам, что Протопопова намерена представить проект реформы структуры психиатрического лечения, основанной на британской модели.

Дита Протопопова оказалась в центре внимания СМИ на фоне дела «Гнездо аиста», по которому одним из обвиняемых проходил сын премьера Андрей Бабиш-младший. В ходе следствия молодой человек сообщил чешским журналистам, обнаружившим его в Женеве, что в 2017 г. был насильно вывезен в Крым с целью помешать ему в даче показаний. Глава кабинета министров сообщил, что его сын страдает психическим заболеванием, а Протопопова являлась его лечащим врачом и рекомендовала поездку в Россию. Русский супруг Диты Петр Протопопов отправился с сыном премьера сначала в Москву, а затем в Крым.

В настоящее время уголовное дело «Гнездо аиста» о злоупотреблении евросубсидиями закрыта, и обвинения сняты со всех фигурантов, включая Андрея Бабиша-младшего, проживающего в Швейцарии.