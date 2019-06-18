Премьер Бабиш призвал депутатов от ANO не голосовать за Михала Семина

Премьер Андрей Бабиш во вторник призвал депутатов от движения ANO, чтобы те в ходе тайного голосования за нового члена Совета Чешского информационного агентства (ЧТК) не давали свой голос кандидату от SPD Михалу Семину. Напомним, что социал -демократы во вторник пригрозили главе правительства, что в случае избрания Семина они готовы выйти из состава правящей коалиции.
Михал Семин известен своими радикальными высказываниями в адрес евреев и сексуальных меньшинств.
На прошлой неделе в первом туре тайного голосования упомянутый кандидат набрал самое большое количество голосов. Поддержку ему, как предполагается, оказали также члены ANO.
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