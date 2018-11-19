Премьер Бабиш признал: его сын по-прежнему убежден, что был отправлен в Крым насильно

В интервью телеканалу Nova 18 ноября премьер Андрей Бабиш признал, что его сын по-прежнему в убежден в том, что был увезен в Крым против собственной воли. Слова сына, сказанные журналистам сетевого издания Seznam, разыскавшим Бабиша-младшего в Женеве, премьер объясняет его психическим заболеванием. Премьер уточнил, что поездку в Россию рекомендовала психиатр Дита Протопопова, русский супруг которой сопровождал Андрея сначала в Москву, а затем в Крым. «Подруга сына – украинка, они познакомились в Крыму, ее семья живет в Кривом Роге, и они туда ездили», – заявил глава кабинета министров.

На своей странице в Facеbook премьер написал, что Андрей Бабиш-младший и его мать «уже поняли, что журналисты их использовали», указав также, что репортеры нарушили швейцарские законы. Мать Андрея Беата, первая супруга премьера, назвала запись, снятую на скрытую камеру, «вторжением в частную жизнь», и сообщила, что обратиться за юридической защитой.

В ходе разговора, записанного в октябре на пороге женевской квартиры, сын премьера сообщил журналистам, что в 2017 г. был насильно вывезен в Крым с целью помешать ему в даче показаний по делу «Гнездо аиста», по которому он вместе с отцом проходит обвиняемым. Премьер не сообщает, способен ли его сын давать показания, однако заявил, что на момент подписания документов он еще не страдал шизофренией.