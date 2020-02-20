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Премьер Бабиш принимает участие в саммите ЕС, посвященном формированию бюджета на 2021-27 гг.

Эва Туречкова
20-02-2020
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В четверг в Брюсселе стартует внеочередной саммит президентов и председателей государств, входящих в состав Евросоюза, который посвящен подготовке бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 год. Интересы Чехии представляет глава правительства Андрей Бабиш.

Финансовый план, подготовленный председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, предполагает сокращение сельскохозяйственных субсидий и дотаций, направленных на сплочение регионов и государств ЕС. В то же время, Совет планирует выделить дополнительные средства на борьбу с климатическими изменениями, а также защиту внешней границы и оборонные нужды Евросоюза.

 
 
 
 
 
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