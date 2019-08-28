Премьер Бабиш пригласил в Прагу главу британского правительства Джонсона

Чехия не должна опасаться за судьбу своих граждан в Великобритании после брексита, заявил в ходе телефонного разговора с премьером Андреем Бабишом глава британского правительства Борис Джонсон. Чешский премьер в своем аккаунте в Твиттере сообщил, что пригласил Джонсона в Прагу. Бабиш также надеется на участие Джонсона в качестве гостя на заседании Вышеградской четверки, которое состоится в чешской столице.

Напомним, что Борис Джонсон неоднократно заявил, что его государство выйдет из состава Евросоюза к концу октября текущего года.