Премьер Бабиш пригласил в Прагу главу британского правительства Джонсона

Эва Туречкова
28-08-2019
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Чехия не должна опасаться за судьбу своих граждан в Великобритании после брексита, заявил в ходе телефонного разговора с премьером Андреем Бабишом глава британского правительства Борис Джонсон. Чешский премьер в своем аккаунте в Твиттере сообщил, что пригласил Джонсона в Прагу. Бабиш также надеется на участие Джонсона в качестве гостя на заседании Вышеградской четверки, которое состоится в чешской столице.

Напомним, что Борис Джонсон неоднократно заявил, что его государство выйдет из состава Евросоюза к концу октября текущего года.

 
 
 
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