Премьер Бабиш приглашал инвесторов в Чехию и раскритиковал демонстрации

Ирина Ручкина
08-06-2019
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Премьер-министр Андрей Бабиш сегодня привлек инвесторов в Чехию на конференцию в Братиславе, по его словам, Чехия является самой успешной страной в Европе и одной из самых безопасных стран в мире. Предполагаемый конфликт интересов, с которым Бабис столкнулся с протестами и на который было указано в предложении Европейской комиссии по аудиту, описан как «полная глупость».

«В Чешской Республике все хорошо. Мы лучшие не только в регионе, но и во всей Европе. Если вы хотите инвестировать, (Чехия) - лучшее место, это место будущего», - сказал Бабис на панельной дискуссии на конференции, посвященной молодым предпринимателям и талантам.

 
 
 
 
 
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