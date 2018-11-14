Премьер Бабиш подтвердил, что его сын был в Крыму, однако отрицает, что его туда отправили насильно

Выступая перед журналистами, премьер-министр Бабиш подтвердил, что его сын Андрей побывал в Крыму. Однако, как подчеркнул глава правительства, он также был и в Украине, и везде легально. Андрей Бабиш категорически отрицает, что его сын был вывезен туда насильно. Цель поездок премьер не сообщил, обещая сделать это в будущим и отметив, что полиция знала, где находится его сын, проходящий по делу о злоупотреблении евросубсидиями.

Глава кабинета сообщил, что его сын страдает шизофренией. В психиатрической клинике его лечила Дита Протопопова, чей супруг Петр сопровождал в поезде Бабиша-младшего. По словам премьера, Петр Протопопов ответит на интересующие вопросы в телеинтервью в воскресенье, 18 ноября.

Премьер вновь подверг резкой критике действия журналистов, назвав их внезапный визит в швейцарскую квартиру его сына «использованием чужого несчастья». Он указал, что видеозапись разговора была сделана скрытой камерой в очках, что намекает на участие в деле спецслужб. Он также указал, что журналисты побывали в Швейцарии еще 16 октября и специально подгадали выпуск материала ко времени его пребывания на Сицилии, что Бабиш назвал «Путчем Палермо», и к государственному празднику 17 ноября.