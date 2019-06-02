Премьер Бабиш ответил генеральному прокурору

Ирина Ручкина
02-06-2019
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Генеральный прокурор Павел Земан, по словам Андрея Бабиша, не соблюдает правила юридического процесса, планируя провести анализ аудиторского отчета Европейской комиссии о конфликте интересов премьер-министра. Как заявил Андрей Бабиш, предварительный отчет необъективен и содержит неправдивую информацию. Премьер Бабиш отметил, что он с трудом может поверить, что глава Наивысшей прокуратуры собирается анализировать предварительный документ, вместо того чтобы дождаться окончательного вердикта Европейской комиссии.

Напомним: Павел Земан заявил, что в отчете Еврокомиссии содержатся серьезные обвинения, поэтому его ведомство планирует проанализировать этот документ. Результаты анализа будут озвучены в течение двух-трех недель.

 
 
 
 
 
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