Премьер Бабиш ответил генеральному прокурору

Генеральный прокурор Павел Земан, по словам Андрея Бабиша, не соблюдает правила юридического процесса, планируя провести анализ аудиторского отчета Европейской комиссии о конфликте интересов премьер-министра. Как заявил Андрей Бабиш, предварительный отчет необъективен и содержит неправдивую информацию. Премьер Бабиш отметил, что он с трудом может поверить, что глава Наивысшей прокуратуры собирается анализировать предварительный документ, вместо того чтобы дождаться окончательного вердикта Европейской комиссии.

Напомним: Павел Земан заявил, что в отчете Еврокомиссии содержатся серьезные обвинения, поэтому его ведомство планирует проанализировать этот документ. Результаты анализа будут озвучены в течение двух-трех недель.