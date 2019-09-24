Премьер Бабиш отправился в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН

Чешский премьер Андрей Бабиш отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

У главы чешского правительства в Нью-Йорке запланированы и двусторонние встречи: с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с председателем правительства Армении Николом Пашиняном.

В рамках визита Бабиш в понедельник посетил штаб-квартиру компании CzechAccelerator, созданной государственным предприятием CzechInvest в поддержку чешских стартапов на американском рынке.

Во вторник вечером Бабиш и его супруга Моника отправятся на официальный прием, организованный американским президентом Дональдом Трампом.

Выступление чешского премьера на заседании ООН запланировано на среду.