Премьер Бабиш отправился в Лондон

Эва Туречкова
24-10-2018
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Премьер Андрей Бабиш в среду отправился с однодневным визитом в Великобританию. Глава чешского правительства в Лондоне встречается с премьер-министром страны Терезой Мэй, с которой он намерен обсудить приближающийся «Брексит».

«Понятно, что наша главная задача – обеспечить гражданам Чехии, работающим в Великобритании, такие же условия, к каким они привыкли до сих пор. Мы заинтересованы в том, чтобы наш бизнес оставался на прежнем уровне, или даже превзошел его», - сообщил Бабиш.

Премьер в Лондоне также посетит Королевскую академию, где с концертом выступит Чешская филармония.

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