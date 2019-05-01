Премьер Бабиш обеспокоен двойными стандартами качества

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш (движение ANO) проведет переговоры с представителями торговых сетей о двойных стандартах качества продуктов, продающихся на территории ЕС. Премьер хочет проверить информацию, появившуюся в СМИ, о том, что поставщики отказываются поставлять в Чехию товары лучшего качества, которые предназначены для продажи в Германии, Австрии и других странах Западной Европы. Премьер-министр намерен решать ситуацию совместно с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном (от социал-демократов).

Андрей Бабиш пригласил на заседание представителей торговых сетей, работающих в Чешской Республике. «Мне нужно услышать от них, правда ли то, что у них нет возможности заказать продукты лучшего качества. Если это действительно так, то это большая проблема», - сообщил он журналистам 1 мая перед отъездом в Варшаву, где проходит торжественная встреча представителей стран, вступивших в Европейский Союз в течение последних 15 лет.