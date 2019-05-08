Премьер Бабиш о приоритетах ЧР в рамках ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в разговоре с журналистами рассказал о приоритетах Чешской Республики в рамках взаимодействия с ЕС, которые он до этого обсудил в ходе официальной встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Это, в первую очередь, укрепление Шенгенской зоны как гарантия свободного передвижения в рамках ЕС, а также необходимость учитывать особенности отдельных стран с точки зрения развития энергетики. Около трети производства электроэнергии в ЧР приходится на атомные электростанции. «Мы также коснулись важной и актуальной темы двойных стандартов качества продуктов питания», – отметил Бабиш.

По мнению премьер-министра, крайне важно добиться того, чтобы Чешская Республика имела большее влияние на принятие решений о том, на что именно будут потрачены деньги из европейских фондов.

Как заявил президент Европейского совета Дональд Туск, чехи не желают слепо следовать доктринам и догмам. «Чехи всегда отличались способностью смотреть на вещи со стороны, с мудрым чувством юмора и здоровой дозой скептицизма», – подчеркнул Туск. По его словам, «такой подход – лучший ответ на популизм и радикализм, которые начинают распространяться в Европе».