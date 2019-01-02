Премьер Бабиш не исключил изменений в персональном составе правительства

Премьер Андрей Бабиш допускает мысль об изменениях в персональном составе своего правительства. Глава кабинета министров заявил об этом в интервью «Чешскому телевидению». Наибольшее давление на премьера оказывают коммунисты, требующие в связи с затянувшейся реконструкцией шоссе D1, а также из-за тендера на автоматизированную систему оплаты проезда по скоростным дорогам, отставки главы транспортного ведомства Дана Тёка.

Представители Компартии также недовольны работой министра иностранных дел Томаша Петршичека от Социал-демократической партии (ČSSD).

Согласно коалиционному договору политического движения ANO и ČSSD, смещение любого социал-демократического министра с должности должен был бы одобрить глава партии Ян Гамачек. Тот, согласно сообщениям СМИ, не видит для подобного шага никакой причины.